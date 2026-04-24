El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Subcomisaría Casino junto a efectivos de la Comisaría 2ª, con intervención de la UFI de Flagrancia de Mar del Plata, a cargo del fiscal Leandro Arévalo.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo en la intersección de las calles Buenos Aires y Bolívar, donde los efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo detectaron a dos jóvenes, de 19 y 21 años, que se encontraban agrediéndose físicamente mediante golpes de puño en plena vía pública.

Tras intervenir en la situación, el personal policial procedió a la aprehensión de ambas mujeres, logrando controlar la riña.

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En el lugar también se hizo presente una ambulancia del SAME, a cargo del médico Salcedo, quien asistió a una de las involucradas por diversas dolencias. Según se indicó, la joven recibió atención médica en el lugar y no requirió traslado ni internación, extendiéndose el correspondiente certificado.

Luego de mantener comunicación con la fiscalía interviniente, se dispuso la notificación de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y la posterior libertad de ambas imputadas, en los términos del artículo 161, siempre que no registraran impedimentos legales.

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El caso quedó en manos de la Justicia, que continuará con las actuaciones de rigor.