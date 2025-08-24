Durante la noche del sábado, efectivos de bomberos debieron intervenir en dos incendios registrados en distintos puntos de la ciudad de Mar del Plata.

El primer episodio se produjo cerca de las 22:10 en una vivienda ubicada en Paso al 2500. Según informaron desde el Cuartel Central, el fuego se originó en el entretecho de la propiedad y fue rápidamente controlado con una línea de manguera. El propietario se encontraba en el lugar al momento del siniestro. No se registraron heridos.

Minutos después, alrededor de las 22:00, personal del Cuartel de Bomberos Centro acudió a un departamento en Falucho al 1700 por un principio de incendio. El foco ígneo se produjo en un horno de un séptimo piso y fue sofocado por vecinos mediante el uso de matafuegos.

En el lugar se encontraba la propietaria, una mujer de 30 años, quien no requirió asistencia médica. Los daños se concentraron en la zona de la cocina y el electrodoméstico. Los habitantes del edificio se autoevacuaron preventivamente, sin que se reportaran heridos.

Tras las tareas de control y verificación, las dotaciones regresaron a sus cuarteles sin novedades.

