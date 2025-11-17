Mar del Plata cerró el fin de semana con dos homicidios ocurridos con apenas horas de diferencia y cuyas circunstancias mantienen en alerta a las unidades fiscales y policiales que intervienen en cada caso. Las víctimas, de 58 y 42 años, murieron en episodios violentos registrados en los barrios Las Américas y Santa Rita, respectivamente.

El primero de los ataques se produjo el domingo a la madrugada en Gaboto al 10.200, donde Juan Carlos Lescano, de 58 años, fue apuñalado dentro de su vivienda. Gravemente herido en el tórax, familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde falleció poco después pese a los esfuerzos médicos.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los investigadores no descartan que Lescano —quien tenía antecedentes por “lesiones y amenazas”— haya sido atacado durante un intento de robo, ya que su hija denunció la falta de una motocicleta Guerrero Trip gris. Personal de la comisaría 11ª y del Destacamento HIGA trabaja bajo la órbita del fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien ordenó peritajes y medidas para esclarecer lo ocurrido. La causa quedó caratulada como “Homicidio simple”.

Horas después, cerca de las 23 del mismo domingo, un segundo crimen volvió a estremecer a la ciudad. En una vivienda precaria de Ortiz de Zárate al 7900, en el barrio Santa Rita, Oscar Urbistondo, de 42 años, fue asesinado de un disparo por la espalda. Según fuentes del caso, el lugar no estaba habitado de forma permanente y podría ser utilizado ocasionalmente para la venta de drogas, lo que complejiza la obtención de testimonios.

Urbistondo tenía un extenso prontuario que abarcaba delitos desde 2004, entre ellos robos, amenazas y lesiones. En este contexto, los investigadores no descartan ninguna hipótesis: desde un conflicto circunstancial hasta un ajuste de cuentas. En la escena se secuestró una vaina calibre 380 y se dispusieron pericias balísticas, además de la autopsia correspondiente.

Ambos hechos quedaron a cargo del fiscal Pellegrinelli, quien instruyó distintas medidas a las comisarías con jurisdicción en cada zona para intentar reconstruir las últimas horas de las víctimas y determinar responsabilidades.

Los homicidios ocurridos en Las Américas y Santa Rita configuraron un domingo marcado por la violencia letal en Mar del Plata y mantienen abiertas dos investigaciones que, por el momento, avanzan sin sospechosos identificados.