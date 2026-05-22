Dos hechos de violencia armada ocurridos en Mar del Plata durante la noche del jueves son investigados por la Policía Bonaerense y la Justicia, luego de que dos hombres resultaran heridos de bala en distintos episodios registrados en el barrio Los Pinares y en la zona del Centenario.

Ads

El primero de los casos se produjo en inmediaciones de calles Florisbelo Acosta y Juan Bautista De La Salle. Un hombre de 30 años ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda, con orificio de entrada y salida y sin riesgo de vida.

Según su testimonio, circulaba en una motocicleta Honda Tornado 250cc cuando fue interceptado por dos motos ocupadas por varios sujetos armados que intentaron robarle el vehículo. La víctima logró escapar y posteriormente advirtió que había sido alcanzada por un disparo. La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa” y quedó a cargo de la Fiscalía N°7, dirigida por Carlos Russo.

Ads

Puede interesarte

El segundo hecho ocurrió en la jurisdicción de la Comisaría Cuarta, en la zona de Alvarado y México. Allí, personal de Prefectura Naval Argentina encontró a un hombre de 42 años con dos heridas de arma de fuego en los miembros inferiores.

De acuerdo a lo declarado por la víctima, había acudido al domicilio de un conocido y, mientras aguardaba en el exterior, escuchó varias detonaciones sin poder identificar a los autores ni el origen de los disparos. En el lugar, la Policía secuestró cinco vainas servidas calibre 9 milímetros.

Ads

El herido fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos por una ambulancia del SAME, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía N°7, que dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y la intervención de Policía Científica. La causa fue caratulada como “lesiones agravadas por el uso de arma de fuego”.