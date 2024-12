1 / 20







































Comenzó esta tarde el Campeonato Latinoamericano de Boxeo Amateur que organiza la Comisión Municipal de Boxeo con el respaldo del Consejo Mundial del deporte (CMB), una de las entidades más reconocidas a nivel internacional.

Fue una larga jornada de acción en el Polideportivo de Colinas (Albert Einstein 1502) donde todos los boxeadores que están en el torneo tuvieron la oportunidad de pisar la lona para seguir en competencia y meterse en semifinales, sobre todo los púgiles locales que están ilusionados con coronarse en su casa.

La Ceremonia de Apertura incluyó la presentación de cada una de las delegaciones, tanto los argentinos como los grupos que llegaron desde Chile, México, Uruguay y Brasil para buscar rodaje de muy buen nivel.

En la única categoría femenina, hubo dos triunfos marplatenses ya que Romina Leiva superó a Anna Días de Brasil y Zoe Fernández debutó en el certamen con una victoria frente a Alliana Espinosa de Uruguay. Micaela Aguilar, por su parte, perdió ante la mexicana Rosa Azuara y quedó eliminada.

Entre los caballeros, en la categoría hasta 60 kilos, también hubo dos locales que se clasificaron a la próxima fase. Nahuel Aramburu se impuso frente al chileno Juan Rueda y Enzo Campos superó al mexicano Antonio Castillo, mientras que Valentín Suárez cayó frente al brasilero Elías Robledo.

En la divisional hasta 64 kilos, perdieron los tres boxeadores de Mar del Plata. Máximo Décima cayó en primer turno ante el brasilero Gustavo Díaz, Joaquín Rinaldi no pudo ante el chileno Adan Arriagada y por último, Thomas Ordas perdió frente a Braian Pérez Farías de Uruguay.

La última categoría (hasta 69 kilos), los locales tuvieron un 50% de efectividad. Dos pudieron ganar ya que Franco Rocha se impuso a Diego Camacho de México y Facundo Benítez lo hizo ante José Moreno del mismo país. Por su parte, Franco Acosta perdió frente a Eduardo Dos Santos de Brasil y Matías Chamorro contra Enzo Odriozola de Uruguay.

Estos resultados, ya aseguran dos boxeadores de Mar del Plata en la final por el campeonato. En la única categoría femenina, Romina Leiva estará en la pelea del sábado mientras que en la masculina hasta 69 kilos, se cruzarán los locales Franco Rocha y Facundo Benítez por un lugar en la final.

Resultados del Jueves 5 de diciembre

Categoría Femenina - Hasta 54kg

Romina Leiva (Arg) GPP a Anna Dias (Brasil)

Abigail Lorenzo (Arg) vs Grayce Evangelista (Brasil) no pelearon

Rosa Azuara (Mex) GPP a Micaela Aguilar (Arg)

Zoe Fernández (Arg) GPP a Alliana Espinoza (Uru)

Categoría Masculina - Hasta 60 kgs

Elías Robledo (Bra) GPP a Valentín Suárez (Arg)

Nahuel Aramburu (Arg) GPP a Juan Rueda (Chile)

Pablo Brito (Bra) GPP a Suriel Sánchez (Mex)

Enzo Campos (Arg) GPP a Antonio Castillo (Mex)

Categoría Masculina - Hasta 64 kgs

Gustavo Díaz (Brasil) GPP a Máximo Décima (Arg)

Adan Arriagada (Chile) GPP a Joaquín Rinaldi (Arg)

Braian Pérez Farías (Uru) GPP a Thomas Ordas (Arg)

César Longarez (Mex) GPP a Adrián Pintos (Chile)

Categoría Masculina - Hasta 69 kgs

Franco Rocha (Arg) GPP a Diego Camacho (Mex)

Facundo Baenítez (Arg) GPP a José Moreno (Mex)

Eduardo Dos Santos (Bra) GPP a Franco Acosta (Arg)

Enzo Odriozola (Uru) GPP a Matías Chamorro (Arg)

Cronograma - Viernes 6 de Diciembre

Semifinales - Cat. Femenina - Hasta 54 kgs

Romina Leiva (Arg) pasó a la final del sábado

Rosa Azuara (Mex) vs. Zoe Fernández (Arg)

Semifinales - Cat. Masculina - Hasta 60kg

Elías Robledo (Bra) vs. Nahuel Aramburu (Arg)

Pablo Brito (Bra) vs. Enzo Campos (Arg)

Semifinales - Cat. Masculina - Hasta 64 kgs

Gustavo Díaz (Bra) vs. Adan Arriagada (Chi)

Braian Pérez Farías (Uru) vs. César Longarez (Mex)

Semifinales - Cat. Masculina - Hasta 69 kgs

Franco Rocha (Arg) vs. Facundo Benítez (Arg)

Eduardo Dos Santos (Bra) vs. Enzo Odriozola (Uru)

Por fuera de campeonato - Peleas Complementarias

Agustin Suluaga (Uruguay) vs Máximo Rodríguez (Necochea)

Ramiro Golisciano (Arg) vs rival a confirmar

Jesus Almiron (Arg) vs rival a confirmar

Adrian Giambuzzi (arg) vs rival a confirmar