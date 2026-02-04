Un archivo recientemente divulgado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrojó luz sobre las intenciones del financista Jeffrey Epstein para distribuir su patrimonio antes de su fallecimiento en 2019. Según el documento , que hasta ahora se mantenía oculto, Epstein firmó un fideicomiso dos días antes de que se confirmara su presunto suicidio en una cárcel federal de Nueva York.

El instrumento legal, denominado “Fideicomiso 1953”, incluía una lista de casi cuarenta personas que habrían sido beneficiarias de parte de su fortuna, entonces estimada en cientos de millones de dólares. El texto sitúa a su entonces pareja, Karyna Shuliak, como la principal destinataria de esos bienes, con una asignación total prevista de 100 millones de dólares y acceso a numerosas propiedades. ￼

Shuliak, de origen bielorruso y residente en Nueva York, conocía a Epstein desde el 2012 y, según los archivos, fue la última persona con la que habló antes de su muerte en 2019. El fideicomiso incluía además otros beneficiarios puntuales, entre ellos el abogado personal de Epstein, Darren Indyke, y su contador, Richard Kahn, con montos estipulados de 50 y 25 millones de dólares respectivamente. También figuraban el hermano de Epstein, Mark Epstein, y Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 por delitos relacionados con la red de abusos.

No obstante, expertos legales consultados en los documentos aclararon que estas asignaciones estaban supeditadas a que todas las reclamaciones y deudas pendientes del patrimonio quedaran totalmente satisfechas, incluyendo las presentadas por mujeres que denunciaron haber sido abusadas por Epstein.

Hasta ahora, gran parte de los activos del fideicomiso ha sido utilizada para pagar indemnizaciones y restituciones a víctimas, y el valor neto disponible para herederos no ha sido determinado en forma definitiva por las autoridades.

La publicación de estos archivos forma parte de un conjunto de millones de páginas de investigación que comenzaron a hacerse públicas recientemente, con la intención de ofrecer mayor transparencia sobre las finanzas y actividades de Epstein antes de su muerte.