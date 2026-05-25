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Los acusados fueron capturados luego de una persecución policial que terminó con el auto robado incrustado contra una columna en la zona de Playa Grande.

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Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron aprehendidos en Mar del Plata acusados de protagonizar un violento robo contra un conductor de la aplicación DIDI de 65 años, a quien golpearon y le sustrajeron su automóvil Renault Logan junto a dinero y un teléfono celular.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando el sistema de rastreo satelital del vehículo permitió a efectivos de la Comisaría Tercera y del Comando de Patrullas localizar el rodado e iniciar una persecución por distintas calles de la ciudad. La fuga terminó en Alvarado al 50, donde el auto chocó contra una columna y los sospechosos intentaron escapar a pie.

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Los dos imputados fueron detenidos en inmediaciones del Parque San Martín y durante el operativo se secuestraron celulares, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al robo. La víctima había denunciado que fue amenazada y agredida por tres pasajeros que levantó en la zona costera.

A partir de la investigación, la policía realizó además un allanamiento en una vivienda de calle Etchegaray al 1600, donde se hallaron carrocerías de vehículos con pedido de secuestro activo por robo y hurto. La causa quedó a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien imputó a los detenidos por robo agravado en poblado y en banda.