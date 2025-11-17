En la madrugada de este lunes, personal de Prefectura Naval Argentina detuvo a dos hombres en French entre Brasil y Paraguay, en el marco de un operativo de “Seguridad Ciudadana”. La intervención derivó en una causa por encubrimiento y averiguación de ilícito, con actuación de la UFI de Flagrancia.

El episodio ocurrió alrededor de las 3.20, cuando los agentes intentaron identificar a dos individuos que, al advertir la presencia policial, huyeron corriendo. Tras una persecución de unos 80 metros, ambos fueron alcanzados. Durante la fuga, uno de ellos arrojó hacia el interior de una vivienda una réplica de arma de fuego de color negro.

Al realizarles un cacheo, los efectivos encontraron entre las pertenencias del mismo sujeto dos estrellas tipo ninja y un cuchillo con mango verde.

Con la intervención de la fiscalía de Flagrancia, se dispuso la notificación de formación de causa para ambos. El hombre de 27 años quedó en libertad sin medidas restrictivas, mientras que el de 30 años fue trasladado a sede judicial para continuar con las actuaciones de rigor.

