Dos detenidos por intentar abrir autos en el barrio San Juan
Los sospechosos fueron localizados tras un operativo policial luego de un llamado al 911. La Fiscalía de Flagrancia ordenó actuaciones por tentativa de robo.
Personal del Comando de Patrullas aprehendió a dos hombres de 29 y 24 años acusados de intentar abrir vehículos estacionados en la vía pública en inmediaciones del barrio San Juan.
El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de dos individuos sospechosos en inmediaciones de calles Olazábal, entre Colón y Bolívar. Según testigos, intentaban forzar la puerta de un automóvil Volkswagen Gol gris estacionado en el lugar.
Tras arribar, los efectivos entrevistaron a una vecina que aportó las características de los sospechosos, quienes se dieron a la fuga a pie. Se desplegó entonces un operativo de búsqueda que permitió localizarlos en la zona de calles Belgrano, entre Guido y Funes.
Una vez interceptados, se constató que ambos se encontraban en situación de calle. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron distintos elementos entre sus pertenencias: lentes de sol, una llave tipo Bacho, un cable USB, una cartera de mujer, una gorra y una tijera infantil, cuya procedencia es materia de investigación.
La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, que dispuso actuaciones por el delito de “robo en grado de tentativa”, además del traslado de los imputados a la Unidad Penal N°44 y la continuidad de las diligencias judiciales.
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