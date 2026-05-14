Personal del Comando de Patrullas aprehendió a dos hombres de 29 y 24 años acusados de intentar abrir vehículos estacionados en la vía pública en inmediaciones del barrio San Juan.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de dos individuos sospechosos en inmediaciones de calles Olazábal, entre Colón y Bolívar. Según testigos, intentaban forzar la puerta de un automóvil Volkswagen Gol gris estacionado en el lugar.

Tras arribar, los efectivos entrevistaron a una vecina que aportó las características de los sospechosos, quienes se dieron a la fuga a pie. Se desplegó entonces un operativo de búsqueda que permitió localizarlos en la zona de calles Belgrano, entre Guido y Funes.

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Una vez interceptados, se constató que ambos se encontraban en situación de calle. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron distintos elementos entre sus pertenencias: lentes de sol, una llave tipo Bacho, un cable USB, una cartera de mujer, una gorra y una tijera infantil, cuya procedencia es materia de investigación.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, que dispuso actuaciones por el delito de “robo en grado de tentativa”, además del traslado de los imputados a la Unidad Penal N°44 y la continuidad de las diligencias judiciales.

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