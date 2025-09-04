Dos jóvenes de 22 y 24 años quedaron detenidos por el violento robo a un remisero perpetrado esta madrugada en el barrio Las Heras: encapuchados y armados, tomaron al conductor del cuello y le sustrajeron el auto, dinero en efectivo y diversas pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:00. El remisero, de 58 años, tomó el viaje en Reforma Universitaria 2100, donde fue abordado por tres sujetos vestidos de negro y encapuchados, quienes subieron al vehículo y le indicaron dirigirse a 212, entre Rosales y Bouchard.

Allí, uno de los sujetos tomó al conductor por el cuello, mientras los otros dos lo amenazaron con un revólver y una cuchilla, sustrayendo el rodado -un Renault Logan-, una billetera con 80.000 pesos y un celular Samsung A15.

Tras la denuncia, se iniciaron actuaciones por “robo” y se montó un operativo para recuperar el auto del que participaron personal de la Comisaría Decimoprimera, junto con los Grupos Técnicos Operativos de las Comisarías Decimosexta y Decimoprimera.

Cerca de las 14:00, tras un llamado a la central de emergencias 911, los investigadores localizaron el Renault Logan estacionado en el patio de una vivienda en Reforma Universitaria 2200. Al llegar, los dos masculinos salieron de una casilla lindante, activaron el centralizado del vehículo e intentaron huir a pie, pero fueron aprehendidos.

Además, un tercer individuo -menor de edad-, salió voluntariamente de la casilla tras refugiarse en ella. En poder de los dos adultos se incautó un celular Samsung A15 color violeta.

La fiscal Mariana Baqueiro, a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, dispuso la entrega del menor a su progenitor sin adoptar medidas adicionales. Por su parte, el fiscal Joaquín Morán ordenó notificar a los imputados mayores de edad por el delito de “robo agravado por el empleo de arma de fuego no secuestrada y por su comisión en lugar poblado y en banda”, disponiendo su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.