Una pareja fue detenida luego de asaltar a un taxista en la zona sur de la ciudad. El hecho ocurrió en inmediaciones de Mario Bravo y Rufino Inda, donde los sospechosos habían tomado un vehículo de la empresa Taxicoop.

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Según se informó, el conductor, un hombre de 51 años, fue amenazado con un arma de fuego al llegar al destino que le habían indicado. En ese momento, uno de los atacantes le robó dinero y pertenencias. Durante el asalto se produjo un disparo, aunque no hubo heridos.

Tras un rápido operativo, la Policía logró interceptar y detener a los sospechosos: un hombre de 31 años y una mujer de 25. En su poder tenían un revólver calibre 22 con municiones y el dinero sustraído, unos 36.400 pesos, que serán devuelto a la víctima.

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Al identificar a los detenidos, se comprobó que el hombre tenía un pedido de captura vigente por un robo anterior, mientras que la mujer debía presentarse ante la Justicia por otras causas. Además, ambos contaban con antecedentes por distintos delitos, entre ellos robos, amenazas y tenencia ilegal de armas.

La causa quedó a cargo de la fiscal Andrea Mandagaran, quien ordenó que los acusados permanezcan detenidos mientras avanza la investigación.

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