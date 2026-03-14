Dos hombres de 24 y 27 años fueron detenidos luego de protagonizar disturbios en la zona de Ruta 88 y calle Teru Teru. El hecho fue advertido a través de un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto en la vía pública.

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Al llegar al lugar, los efectivos policiales procedieron a identificar a los involucrados, quienes en ese momento arrojaron al suelo un cuchillo de cocina con hoja serrucho y mango negro.

De acuerdo con el informe oficial, ambos adoptaron una actitud hostil y se negaron a cumplir las indicaciones del personal policial, por lo que fueron reducidos y trasladados a la comisaría correspondiente.

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Durante el procedimiento se secuestró el arma blanca y se iniciaron actuaciones por los disturbios en la vía pública. La causa quedó a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 3.

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