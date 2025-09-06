Personal de la Prefectura Naval Argentina realizó un nuevo allanamiento contra el narcotráfico en Mar del Plata, en el que se detuvo a dos personas y se procedió al secuestro de sustancias ilícitas.

La investigación criminal fue desarrollada por la Unidad Fiscal Mar del Plata, Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio a cargo del Dr. Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi y el procedimiento fue dispuesto por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3 de la ciudad del Dr. Santiago Inchausti, y la Secretaría Penal N° 6, cuya titular es la Dra. Estela Duvidio.

Asimismo, el procedimiento se enmarcó en una causa por infracción a la Ley 23.737, normativa que establece y reprime las diferentes etapas del tráfico de estupefacientes.

El allanamiento se desarrolló en una vivienda del barrio San José, dónde irrumpieron efectivos de la Prefectura y, tras identificar a todos los moradores de la propiedad, se detuvo a un hombre y una mujer. También se constató la presencia de una persona sobre quien pesaba un pedido de captura activo por “uso de documento adulterado o falso” y por “falsificación de documento público, defraudación”, por lo que se notificó al juzgado correspondiente.

Además, tras la requisa del domicilio, se secuestró droga, mas de 330 dosis de cocaína y dos teléfonos celulares, arrojando lo incautado un aforo aproximado de dos millones trescientos mil pesos.

El magistrado interviniente dispuso que los detenidos, en calidad de incomunicados, permanezcan alojados en la dependencia de Prefectura Mar del Plata.