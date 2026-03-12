Dos ataques armados sacuden a Estados Unidos: uno en una universidad y otro en un templo judío
Los episodios ocurrieron este jueves en distintos puntos del país y generaron un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad. Las autoridades investigan lo ocurrido y buscan determinar las circunstancias de ambos hechos.
Dos hechos violentos registrados este jueves en Estados Unidos provocaron una fuerte movilización policial. Uno ocurrió en una universidad del estado de Virginia y el otro en una sinagoga ubicada en Michigan.
En el caso de Virginia, el incidente se produjo dentro de un edificio universitario donde un hombre abrió fuego, lo que dejó al menos dos personas heridas. Tras el ataque, las autoridades desplegaron un operativo de emergencia y posteriormente confirmaron que el presunto agresor murió.
Horas más tarde, en West Bloomfield, Michigan, se registró otro episodio cuando un individuo embistió con su vehículo la sinagoga Temple Israel y luego se escucharon disparos en el lugar. El atacante fue abatido por personal de seguridad mientras la policía y el FBI acudían al sitio para controlar la situación.
El edificio religioso, que además cuenta con un centro educativo infantil, fue evacuado de inmediato y las autoridades activaron protocolos de seguridad en escuelas y centros cercanos. Hasta el momento no se reportaron víctimas entre los asistentes al templo.
Ambos hechos están siendo investigados por las autoridades estadounidenses, que buscan determinar las circunstancias y los motivos detrás de los ataques.
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