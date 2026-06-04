Dos hombres de 27 y 37 años fueron aprehendidos por personal del Comando de Patrullas de Mar del Plata luego de ser sorprendidos tras ingresar a una vivienda de la zona céntrica y sustraer una estufa eléctrica.

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El hecho ocurrió cerca de las 22:45 del miércoles, cuando efectivos policiales acudieron a una vivienda ubicada sobre calle 14 de Julio al 2400 tras una alerta emitida por el sistema de emergencias 911, originada por la activación de una alarma domiciliaria.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a uno de los sospechosos sobre el techo de la propiedad. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda que contó con el apoyo de otro móvil policial.

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La persecución finalizó en una vivienda deshabitada lindera, donde ambos individuos fueron hallados escondidos debajo de una cama. Durante el procedimiento se constató que habían violentado una abertura para ingresar al inmueble y se recuperó una estufa eléctrica que había sido sustraída de la propiedad.

La dueña de la vivienda, una mujer de 29 años, indicó que tomó conocimiento del hecho al recibir una notificación de su sistema de alarma. Además, las cámaras de seguridad registraron la presencia de uno de los acusados en el patio trasero de la casa.

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Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, ambos hombres quedaron aprehendidos por el delito de hurto agravado por escalamiento y fueron trasladados para comparecer ante la Justicia, mientras se realizaron las pericias correspondientes.