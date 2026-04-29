Dos personas fueron aprehendidas durante un procedimiento realizado por la Patrulla Municipal, en el marco de recorridas preventivas en la zona céntrica, tras detectarse disturbios en la vía pública. Además, los sujetos amenazaron a los agentes que intervinieron.

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Según se indicó, el hecho ocurrió en la intersección de Rivadavia y Corrientes, cuando personal municipal realizaba tareas de patrullaje y advirtió la presencia de dos individuos que se encontraban insultando a transeúntes en el espacio público.

Al intentar proceder a su identificación, ambos sujetos adoptaron una actitud hostil y comenzaron a proferir amenazas contra el personal policial y municipal interviniente.

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Ante esta situación, y con el objetivo de resguardar la integridad física de las personas presentes, los efectivos procedieron a la colocación de esposas de seguridad.

Posteriormente, y con apoyo policial, los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Primera, donde se llevaron adelante las actuaciones de rigor correspondientes.

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