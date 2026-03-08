La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad informó que los quirófanos móviles para la castración gratuita de perros y gatos funcionarán del lunes 9 al viernes 13 en distintos barrios de Mar del Plata, además de una jornada especial el sábado 14 en Batán. El servicio se prestará sin turno previo y por orden de llegada.

Ads

En la Sociedad de Fomento Santa Isabel (calle 783 y 6) las castraciones se realizarán del lunes al viernes, antes de las 08:00. En los mismos días y horario funcionará también la Delegación Municipal Sierra de los Padres (Acceso Padre Luis Varetto, ruta 226 kilómetro 16).

De lunes a viernes antes de las 09:00, los vecinos también podrán acercarse a la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani). En tanto, el sábado 14 antes de las 08:00 el servicio se brindará en el Centro Cultural Batán (calle 128 entre colectora y 143).

Ads

Puede interesarte

Las castraciones en todas las sedes se realizarán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona y se efectuarán hasta 15 castraciones por sede. Los requisitos y el cronograma semanal pueden consultarse en www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

Previo a las intervenciones quirúrgicas se brindarán charlas informativas sobre tenencia responsable de mascotas.

Ads

Por otra parte, el servicio de vacunación antirrábica está disponible de lunes a sábados, de 08:00 a 13:00 y sin turno previo, en las sedes de Zoonosis ubicadas en Hernandarias 10200 y Canesa y Guanahani. Además, el jueves 12 a las 09:00 se aplicarán dosis en la Sociedad de Fomento Santa Isabel (calle 783 y 6).

Puede interesarte

Desde el área municipal recordaron que la vacuna se aplica de forma gratuita a perros y gatos mayores de tres meses y que no se vacuna a hembras preñadas o en período de lactancia.

También se indicó que los perros deben asistir obligatoriamente con correa, collar y bozal en el caso de razas consideradas potencialmente peligrosas o sus cruzas. Los gatos, en tanto, deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos, y no sueltos ni en cajas, para evitar posibles escapes.