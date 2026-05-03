La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal continúa con los operativos de castración gratuita de perros y gatos mediante quirófanos móviles y campañas de vacunación antirrábica en distintos puntos de Mar del Plata, con atención por orden de llegada y sin turno previo.

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En la Asociación Vecinal de Fomento Autódromo (Virrey del Pino y Rosales), el servicio de castración se brindará de lunes a viernes antes de las 08:00. En los mismos días y horario, también funcionará en el Círculo Policial de Parque Peña (Los Granados 5600).

Asimismo, de lunes a viernes antes de las 09:00 y los sábados a las 08:00, los vecinos podrán acercarse a la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani). Además, el viernes el servicio estará disponible en la Sociedad de Fomento El Boquerón (Calle 28 entre 5 y 7), desde las 08:00, exclusivamente para vecinos de la zona.

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Las castraciones se realizarán sin turno previo, con un cupo de 15 animales por sede y un límite de un animal por persona, con el objetivo de garantizar la accesibilidad del servicio. Para consultar requisitos y el cronograma actualizado, los interesados pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

En cuanto a la vacunación antirrábica, estará disponible de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 en las sedes de Zoonosis de Hernandarias 10200 y Canesa y Guanahani, también sin turno previo. Además, funcionará en la Delegación Batán (avenida Centenario y Calle 155) de lunes a jueves de 10:00 a 12:00.

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El jueves, de 09:00 a 12:00, el servicio se brindará en la Asociación Vecinal de Fomento Autódromo (Virrey del Pino y Rosales), mientras que el viernes, en el mismo horario, se realizará en el Barrio Caribe (Juan B. Justo 9193).

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Desde el área se solicita que concurra una sola persona mayor de edad con DNI por animal. La vacunación es gratuita para perros y gatos mayores de tres meses, y no se aplica a hembras preñadas o en período de lactancia.

Se recuerda que los perros deben asistir con correa y collar, y con bozal en el caso de razas potencialmente peligrosas o sus cruzas. Los gatos, en tanto, deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos, no sueltos ni en cajas, para evitar escapes.