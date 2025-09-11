Dónde castrar o vacunar a mis mascotas en Mar del Plata: nuevas ubicaciones
Durante la próxima semana, los dispositivos funcionarán en Punta Mogotes, Estadio Minella, Parque Camet, San Martín, Centro Cultural de Batán y en la sede de Zoonosis.
A través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, el Municipio continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los quirófanos móviles para la castración y vacunación antirrábica de perros y gatos. A su vez, previamente se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.
Las castraciones en estas sedes serán por orden de llegada y sin turno previo, y con el objetivo de garantizar la accesibilidad del servicio a todos los vecinos, se admitirá solo un animal por persona y se realizarán 15 castraciones en cada locación.
Desde el lunes 15 al viernes 19, una unidad funcionará en la Sociedad de Fomento Punta Mogotes, ubicada en Lebensohn 2250, y los vecinos deberán presentarse antes de las 8, al igual que en todas las sedes.
Por otro lado, en la misma fecha un quirófano permanecerá en el José María Minella: su ingreso será por el estacionamiento ubicado en Avenida de las Olimpíadas y Ortiz de Zárate. Mientras tanto, el lunes 15 estará presente una unidad en el Galpón Municipal de Parque Camet, con ingreso por Beltrán al 5400.
En paralelo, del martes 16 al viernes 19 será el turno de la Sociedad de Fomento San Martín, ubicada en Génova 5284, y las esterilizaciones en la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, situada en Canesa y Guanahani, serán de lunes a viernes antes de las 10 y el sábado antes de las 8.
Por último, el sábado 20 -antes de las 8- una unidad estará en el Centro Cultural de Batán, ubicado en Calle 128 entre colectora y 143. Se priorizará a vecinos de Batán y la zona, y se solicita asistir con DNI en mano.
En cuanto a la vacunación antirrábica para perros y gatos mayores a 3 meses, comunicaron que se realizará desde el lunes 15 al viernes 19 de 9:30 a 12:30. El cronograma será el siguiente: el lunes en el centro de la Plaza Pueyrredon, el martes en la Plaza España (avenid Libertad y La Rioja), el miércoles en la Unione Regionale del Molisse (San Martín al 6950), el jueves en Punta Mogotes (Lebensohn al 2250) y el viernes en el Parque Primavesi en (Paso y Rivas).
También recordaron que no se pueden vacunar hembras preñadas y en lactancia, ni animales enfermos o convalecientes.
De todos modos, para conocer los requisitos para las castraciones e información sobre vacunación antirrábica, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.
