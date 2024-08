Donato Lacedonia nació en enero de 2000 en Mar del Plata pero vivió en Valencia, España desde los 3 a los 10 años. Hijo de Marcelo y Claudia, y hermano mayor de Lorenzo.

Estudió en el Instituto Peralta Ramos y en 2020 desarrolló su primer emprendimiento, DX2, una startup enfocada en potenciar al ser humano desde la educación.

Su forma autodidacta lo acercó a investigar y explorar sobre el potencial que tenemos como seres humanos, encontrando un propósito mayor en construir equipos y proyectos significativos.

Vivió un tiempo en Córdoba en forma de retiro y viaje de autoconocimiento. Es Coach Ontológico Profesional y hoy por hoy acompaña personas en procesos personales: liderazgo, bienestar y relaciones interpersonales.

Además, Donato toca un instrumento musical muy especial llamado Handpan, de percusión melódica e hipnótica por lo que me pareció muy interesante convocarlo a este espacio para dividir por letras su +Chance.

+ = ¿Cuál es tu lado mas positivo? / Mi mentalidad, practico a diario para pensar cada vez mejor, en base a quién quiero ser y qué quiero lograr.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Desde mi adolescencia me gusta escuchar, acompañar e inspirar a las personas.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Hacia donde la evolución va, a más consciencia, conexión y libertad. Me gusta tener un norte a futuro, el cual me marca hacia donde ir, pero siempre eligiendo desde el presente, que es donde todo sucede.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Sí, varias veces lo hice. De hecho, lo hago bastante seguido. Reflexionar sobre mi vida me permite dejar atrás maneras de pensar que pueden limitarme en el camino. Siempre estamos eligiendo, y a veces le ponemos mucho peso a las decisiones, pero cuando empezamos a decidir sólo y en base a lo que realmente queremos desde el corazón, todo es más liviano y natural.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A hacer algo que rompa con mis valores; el respeto, la honestidad, el amor y la libertad. Eso no lo negocio, porque hacerlo sería traicionarme a mi mismo. Ahí comienza todo. Creo que quien hace algo "deshonesto" en realidad se lo hace a sí mismo, todo lo que "le hacemos" al otro nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Por eso la frase "si querés cambiar el mundo, empezá por cambiarte a vos mismo".

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / Escuchándome, respirando, conectando con mis emociones, mi cuerpo, haciendo algo que me gusta, etc. Para mí la vida es espiritual, de hecho uno de los significados de espiritual es "Ser que respira". Es la conexión con nosotros mismos y con la vida. Desde ahí práctico día a día nutrir esa relación.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / No lo sé, la verdad que mucho no me ocupa jaja, prefiero aprovechar esta vida. Sí elijo ver la "muerte" como un cambio de forma, no creo que ahí se termine todo. Siento que es sólo un paso dentro de todo lo que existe y vamos descubriendo/recordando.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.