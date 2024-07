Conmemorando el Día Internacional del Perro el pasado 21 de julio, la sociedad continúa en la búsqueda de métodos para extenderle la vida a quienes son compañeros incondicionales del humano, los perros y los gatos. En ese marco, una veterinaria marplatense comenzó la iniciativa de la donación de sangre para los caninos y felinos de la ciudad, un accionar desconocido para la ciudadanía.

Sobre esto, el doctor Andrés Sigismondi dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 107.3) y expresó: "Hace como 20 años que me dedico a hacer transfusiones pero ante la creciente necesidad que se ve en la ciudad desde hace unos años, le dimos forma de un banco de sangre. La diferencia entre ambas cuestiones es que tratamos de a partir de una unidad de sangre, salvar entre dos o tres pacientes. A veces a un perrito se le puede aplicar solo el plasma y a otros se les puede dar concentrado en glóbulos rojos. Optimizamos las donaciones para ayudar a más perros".

"Para poder donar, a cada canino que viene, se le hace un análisis de sangre, una rutina completa para ver su estado general, test de enfermedades infecciosas que pueden contagiarse y se le tipifica el grupo sanguíneo. En caso de que esté todo bien, se lo puede ingresar al banco de sangre", dijo.

"Como es un tema que todavía se desconoce, estamos en el proceso de informar a la sociedad. Pero si uno se pone a pensar, es común escuchar y hacerse una transfusión siendo humanos pero no en el caso de las mascotas hasta que se necesita. Por eso estamos en la etapa de concientización", sumó.

Con respecto al incremento de las necesidades, el referente indicó que se debe a que aparecieron "enfermedades que años atrás no existían en la zona, eran casi exóticas, como por ejemplo Ehrlichia, que es transmitida por garrapatas en el caso de los perros y en el de los gatos hay mucha prevalencia del sida felino y la leucemia viral felina, que producen cuadros de anemia", .

"La demanda es cada vez más creciente y nunca llegamos a cubrirla. Por eso tuvimos la idea de aportar a los colegas, más allá de nuestra veterinaria, tanto de Mar del Plata como de la zona pero hoy es imposible cumplir con la demanda. El cuello de botella de nuestro proyecto son los donantes", continuó el Veterinario.

"Los requisitos difieren en perros y gatos. Ambos deben ser animales jóvenes de menos de 8 o 9 años. Para el caso de los caninos, con un peso mayor a los 23 kilos y en los felinos uno mayor a los 3 kilos y medio. Siempre hablando de pacientes delgados, en buen estado de salud general, no con obesidad. Nosotros cuidamos mucho a nuestros donantes y si vemos que tiene algún factor que puede complicar, preferimos no tomarlo como tal. También en lo posible vacunación y desparasitación al día. Más que nada que sea mascota porque los perritos de la calle no son confiables porque la donación debe ser de sangre segura", siguió.

"Una situación muy linda que se suele dar acá en la veterinaria es que a veces se encuentran el perrito donante con el que va a recibir su donación. Es algo que puede ayudar a muchos animales, por eso llamamos a la comunidad para que se acerque", concluyó Sigismondi.

Quienes quieran ponerse en contacto para ayudar en la iniciativa, pueden hacerlo a través del Instagram de la Veterinaria Hemovetmdp o a través del whatsapp 2234233441.