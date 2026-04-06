El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar la tensión internacional al asegurar que Irán “puede ser aniquilado en una noche” y que esa ofensiva “podría ser mañana”.

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La declaración se dio en el marco de una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde el mandatario insistió con el ultimátum para que Teherán reabra el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de petróleo.

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Según advirtió, si no hay acuerdo antes del plazo fijado, Estados Unidos podría atacar infraestructuras críticas como centrales eléctricas y puentes. “Este es un período crítico”, sostuvo Trump, al tiempo que remarcó que no permitirá que Irán avance en el desarrollo de armas nucleares.

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En paralelo, el líder republicano señaló que aún existen posibilidades de negociación, aunque consideró insuficientes las propuestas presentadas hasta el momento por el gobierno iraní.

La situación se da en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente, con enfrentamientos en curso y un fuerte impacto en los mercados energéticos internacionales. Analistas advierten que una escalada militar podría tener consecuencias globales, tanto en términos económicos como geopolíticos.

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