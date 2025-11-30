El presidente estadounidense les envió un mensaje directo a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”: pidió evitar el espacio aéreo venezolano, al que calificó como “totalmente cerrado”. La publicación, difundida en Truth Social, dejó entrever la posibilidad de operaciones más agresivas sobre el país latinoamericano.

La advertencia se suma al fuerte operativo que Estados Unidos mantiene en el Caribe: el portaaviones USS Gerald R. Ford, más de una decena de buques, aeronaves de combate y unos 12.000 efectivos. Oficialmente, la Casa Blanca sostiene que el objetivo es desarticular redes de narcotráfico protegidas por el chavismo.

La tensión se profundizó después de una comunicación telefónica entre Trump y Nicolás Maduro. Según fuentes oficiales de Washington, el mandatario estadounidense le exigió al líder chavista abandonar Caracas y advirtió que cualquier resistencia acelerará las acciones militares. En la conversación también participó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Ese movimiento dejó en claro que la administración republicana descartó cualquier instancia de negociación. Los contratos petroleros, que en algún momento se evaluaron como parte de una apertura diplomática, quedaron fuera de juego.

Trump reclamó además la salida del país de las principales figuras del régimen: Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

Horas después de ese diálogo, el Departamento de Estado confirmó la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO). La medida abre la puerta a congelamientos de activos, sanciones más duras y persecución judicial contra cualquier actor relacionado con la estructura criminal.

Marco Rubio sostuvo que el cartel “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio” y ratificó que Washington considera a Maduro como cabeza de la organización. El régimen venezolano calificó la decisión como “una patraña ridícula”.

La declaración como FTO robustece el marco legal para presionar al chavismo y habilita estrategias más severas en lo político, económico y militar.

Fuente: TN