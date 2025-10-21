En los próximos días, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría tomar una decisión clave que, si se concreta, levantará mucha polémica: conmutar la sentencia que recibió Sean “Diddy” Combs.

El rapero fue condenado en dos casos de prostitución dentro de las fiestas salvajes que organizaba y fue sentenciado a 50 meses de cárcel.

Desde hace un tiempo que se especula que Trump, por la buena relación que siempre tuvo con Diddy, podría incluso indultar al productor.

Sean "Diddy" Combs fue sentenciado a 50 meses de prisión. (Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

De acuerdo a una alta fuente de la Casa Blanca que consultó el medio TMZ, el mandatario está considerando ahora su decisión de conmutar la sentencia, una facultad que tienen los presidentes en los Estados Unidos. Si lo hace, Diddy podría ser excarcelado.

Según la fuente, Trump todavía duda sobre si hacerlo o no, pero algunos integrantes del personal de la Casa Blanca, señala TMZ, aseguraron: “Trump va a hacer lo que quiera”.

Por otro lado, el sitio Daily Mail compartió los comentarios de una fuente de la Casa Blanca que desmiente la versión del informe de TMZ. “El presidente, no fuentes anónimas, es el que decide en última instancia sobre indultos y conmutaciones”, señaló.

Hasta el momento, Diddy pasó 13 meses preso y tiene por delante, como mínimo, dos años más de prisión dentro de la pena que debe cumplir.

Qué pasó en el juicio contra Diddy

Tras la condena por dos cargos de prostitución que recibió en julio, Diddy fue sentenciado a 50 meses de cárcel. A principios de octubre, el juez Arun Subramanian de los tribunales de Nueva York definió la condena en una audiencia en la que también estaba el productor.

Diddy está preso en el mismo penal de Nueva York en el que hay otros famosos como R. Kelly y Ghislaine Maxwell, desde que lo arrestaron en septiembre de 2024. En ese momento, el ganador del Grammy había sido acusado de crimen organizado, prostitución y de traficar personas para hacer fiestas sexuales conocidas como Freak-Offs.

Diddy, durante el Festival de Cannes 2008. (Foto: REUTERS/Eric Gaillard)

El jurado lo declaró “no culpable” de los cargos de crimen organizado que lo enfrentaban a la posibilidad de tener una condena a prisión perpetua.

Sin embargo, el tribunal resolvió que el músico sí transportó a personas con fines de prostitución. Con lo cual, el rapero se enfrenta a la posibilidad de quedar dos décadas en la cárcel, 10 por cada cargo.

El jurado de 12 miembros -8 hombres y 4 mujeres- deliberó, en total, durante dos días completos antes de llegar a su veredicto final.

El juicio contó con casi siete semanas en las que declararon 34 testigos, todos convocados por la fiscalía. La mayoría de ellos denunció la violencia sexual a la que fueron sometidos por el cantante y por amigos del músico.

Fuente: TN