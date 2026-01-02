El presidente estadounidense Donald Trump manifestó su repudio a la violencia ejercida por el régimen iraní contra los manifestantes que protestan por la inflación, la devaluación de la moneda y el estancamiento económico del país.

Dada la situación por el costo de vida, el mandatario republicano envió un mensaje vía Truth Social: “Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para partir”.

El comentario por la red social de Trump surge luego de que al menos siete personas mueran y 119 hayan sido detenidas en los primeros cinco días de manifestaciones en distintos puntos de Irán. Las movilizaciones fueron desencadenadas por el deterioro de la situación económica, según informó la ONG opositora Hrana, con sede en Estados Unidos.

La organización también reportó al menos 33 heridos entre los manifestantes que acuden desde el domingo a las calles en tono de protesta. Tres de las víctimas fatales, incluido un adolescente, fallecieron el jueves por la noche durante una manifestación frente a una comisaría en la ciudad de Azna, en la provincia occidental de Lorestán.

La agencia semioficial Fars confirmó la cifra de muertos y heridos, señalando que los enfrentamientos se produjeron después de que las personas atacaran la sede policial e incendiaran patrullas. Según la agencia Tasnim, los “alborotadores” intentaron irrumpir en la comisaría con armas blancas y de fuego, lo que provocó un enfrentamiento con los agentes.

Manifestantes marchan por el centro de Teherán, Irán, el 29 de diciembre de 2025 (Fars News Agency vía Associated Press)

Otras dos muertes se registraron el jueves en Lordegán, en el suroeste del país, durante choques con las fuerzas de seguridad. De acuerdo a Fars, los incidentes comenzaron cuando grupos de manifestantes incendiaron neumáticos y dañaron edificios gubernamentales, incluidas oficinas de la Gobernación y sucursales bancarias.

Las protestas, que comenzaron el domingo en Teherán, se extendieron a decenas de ciudades como Isfahán, Kermán, Kermanshah, Hamadán y la ciudad clerical de Qom. Aunque surgieron por la crisis económica, las manifestaciones han adoptado un tono político, con consignas contra la República Islámica como “Muerte al dictador” y lemas a favor del retorno de la monarquía, incluyendo “Pahlaví volverá”.

Irán atraviesa una grave crisis económica, con una inflación anual del 42% y una inflación interanual superior al 52% entre noviembre y diciembre, según cifras oficiales. El rial sigue perdiendo valor, presionado por las sanciones internacionales y la mala gestión gubernamental.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, advirtió este martes que cualquier ataque contra su país recibiría una respuesta “dura y desalentadora”, en aparente reacción a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió la posibilidad de una nueva ofensiva militar si Irán retoma su programa nuclear.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala con el dedo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (REUTERS/Jonathan Ernst)

Las tensiones aumentaron después de que Trump, en una conferencia de prensa junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Mar-a-Lago, afirmó que Estados Unidos “tendría que derribar” cualquier intento iraní de reconstruir sus capacidades nucleares, e insinuó que una operación militar podría ser “más poderosa” que la anterior.

A través de la red social X, Pezeshkian reiteró que “la respuesta de la República Islámica de Irán a cualquier agresión cruel será dura y desalentadora”. Si bien no ofreció detalles, el mensaje llegó tras la advertencia de Trump y en un contexto de renovadas amenazas entre Teherán, Washington y Tel Aviv

El lunes, Trump había advertido que, de confirmarse avances iraníes en el desarrollo nuclear, “conocen las consecuencias, y serán muy poderosas, tal vez más poderosas que la última vez”. En la reunión, Trump también manifestó su apoyo a eventuales nuevos ataques israelíes contra Irán si este país rechaza un acuerdo nuclear y avanza en sus programas de misiles y armas atómicas.

La visita de Netanyahu a Florida se produjo en un clima de creciente hostilidad, tras la guerra aérea de 12 días en junio, que causó unas 1.100 muertes en Irán, incluidos altos mandos militares y científicos, y una represalia iraní que dejó 28 fallecidos en Israel.

Fuente: Infobae