Donald Trump calificó a Venezuela como el “nuevo amigo y socio” de Washington y presentó el importante volumen de crudo como parte de los logros de su administración en materia energética. La cifra supera con creces las cifras iniciales que había anunciado previamente sobre posibles entregas petroleras tras la reciente ruptura del régimen de Nicolás Maduro y su captura por fuerzas estadounidenses.

Durante su discurso, Trump destacó que la producción de petróleo en Estados Unidos se incrementó en más de 600 000 barriles por día, lo cual refleja una señal de fortaleza de la economía estadounidense bajo su gestión.

Sin embargo, datos independientes señalan que no existen reportes oficiales públicos de la Administración de Información Energética (EIA) que confirmen la cifra de 80 millones de barriles recibidos hasta la fecha, y análisis de seguimiento de exportaciones indican que los envíos desde Venezuela han sido significativamente menores a lo anunciado.

El presidente estadounidense recordó la reciente operación militar que resultó en la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York y enfrentando cargos. Según Trump, tras ese hecho se abrió una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, que permitió la transferencia de crudo hacia Estados Unidos.

En su discurso, Trump no solo ensalzó este avance energético, sino que lo enmarcó como parte de una restauración de la seguridad nacional y regional, insistiendo en que la cooperación con Caracas representa una victoria estratégica para Washington.

El anuncio del presidente se dio en un discurso que también incluyó duras críticas a los demócratas, defensas de su política migratoria y advertencias geopolíticas, especialmente respecto a Irán y la seguridad hemisférica.