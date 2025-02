Luego de la donación de sus guantes que realizó Emiliano “Dibu” Martínez a beneficio del Hospital Materno Infantil, su padre Alberto contó detalles desconocidos sobre el momento en que tomó la decisión. “Para qué los voy a tener colgados si le voy a hacer un bien a los chicos del hospital”, dijo el arquero de Aston Villa ante la propuesta.

“Esa es la parte linda. Doné la camiseta el año pasado y ahora Emi me dio los guantes, los subastaron para ayudar al Materno Infantil y quienes los compraron hacen esa caridad para que puedan disfrutarlos”, sostuvo Martínez en “Los datos del día” (FM 103.7) sobre la iniciativa de la Fundación Tronador.

Es que quien se tome una foto con los guantes o la camiseta de “Dibu”, ambas expuestas en el Teatro Tronador -Santiago del Estero 1746-, y la publique en Instagram etiquetando a @elmarplatense.ok y a @marcadeportiva, ya está participando por dos de las cuatro entradas que se sortean para el partido entre Argentina y Brasil en el Monumental.

Para participar, hay tiempo hasta el martes 4 de marzo y cabe aclarar que las puertas del teatro se encuentran abiertas todos los días de 16 a 20.

“No le importó nada. Me dijo: ´Papi, para qué los voy a tener colgados si le voy a hacer un bien a los chicos del hospital´. Así es Emi, es un pibre que no mirá para atrás y va para adelante”, reveló sobre los guantes utilizados en la final de la Copa América contra Colombia.

Por otro lado, acerca de su hijo y su lado competitivo, comentó: “Si juega a las figuritas con el hijo, le quiere ganar. No le importa si es un partido amistoso, él quiere estar siempre. Mientras el físico le siga dando, va a seguir atajando. No le da importancia a lo que ganó atrás, si le ganó a Perú, después le quiere ganar a Uruguay, Brasil y Chile”.

Y en tanto al vínculo del arquero de la Selección Argentina y su ciudad natal, explicó que “en realidad no puede disfrutarla como quiere, porque tiene su casa nueva acá y hace dos años que no viene”, pero porque “si está no lo dejan en paz y hasta tiene que salir a comer con custodia”.

En otro punto, Beto remarcó: “Si tengo que destacar algo, es que Emi no cambió nada. A él le gustaría estar comiendo un choripán con su padre o su hermano en el cordón, o disfrutando de sus hijos, enseñándole las raíces de Mar del Plata. Las raíces las sigue teniendo, pero no disfruta porque no lo dejan”.