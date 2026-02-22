Mar del Plata transita este domingo 22 de febrero con un clima marcado por la presencia de nubes y un marcado descenso térmico respecto al año anterior. Tras una temporada que ha sabido regalar tardes de calor intenso, hoy la ciudad presenta una atmósfera más templada, con una mínima que se situó en los 20°C y una humedad que se hará sentir especialmente hacia el final del día.

El desarrollo de la jornada estará regido por un cielo bastante nublado y vientos provenientes del noreste a 22 km/h. Aunque las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h durante la tarde, la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula (1%), lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se cuente con el abrigo adecuado para enfrentar la brisa marina.

Un punto clave para locales y turistas es el índice UV, que alcanzará un nivel de 8.0 (poco saludable). A pesar de la cobertura nubosa del 58%, los especialistas recomiendan el uso de protección solar, ya que la radiación sigue siendo alta. La temperatura "RealFeel" o sensación térmica se mantendrá en torno a los 27°C en los momentos de mayor exposición solar, descendiendo a los 23°C en zonas de sombra.

Hacia la noche, el clima se volverá más húmedo con una nubosidad que trepará al 76%. Con el sol ocultándose a las 19:40, se espera un cierre de domingo fresco y ventoso, con ráfagas cercanas a los 48 km/h, marcando el pulso de un febrero que empieza a despedirse con condiciones típicas de la transición estacional en la costa bonaerense.

