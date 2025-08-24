Domingo ventoso en Mar del Plata: rige alerta amarilla por ráfagas
El SMN emitió una advertencia por vientos intensos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo en Mar del Plata. El aviso estará vigente hasta las 18 horas y abarca a toda la región.
Según el parte oficial, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Las condiciones podrían generar complicaciones en espacios abiertos y afectar objetos sueltos.
La jornada arrancó con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 5°C. Con el correr de las horas, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura irá en ascenso, alcanzando los 17°C durante la tarde.
Pese al leve aumento térmico, la presencia constante del viento mantendrá una sensación térmica más baja, especialmente en zonas costeras y espacios expuestos.
Desde Defensa Civil y el SMN recomiendan a los vecinos:
Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad del viento.
Asegurar toldos, macetas, chapas y cualquier objeto que pueda volarse.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión