El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo en Mar del Plata. El aviso estará vigente hasta las 18 horas y abarca a toda la región.

Según el parte oficial, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Las condiciones podrían generar complicaciones en espacios abiertos y afectar objetos sueltos.

La jornada arrancó con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 5°C. Con el correr de las horas, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura irá en ascenso, alcanzando los 17°C durante la tarde.

Pese al leve aumento térmico, la presencia constante del viento mantendrá una sensación térmica más baja, especialmente en zonas costeras y espacios expuestos.

Desde Defensa Civil y el SMN recomiendan a los vecinos:

Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad del viento.

Asegurar toldos, macetas, chapas y cualquier objeto que pueda volarse.