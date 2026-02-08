Este 8 de febrero, el clima en Mar del Plata se presenta estable y sin sobresaltos. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura que rondará los 24 grados y condiciones generales favorables para actividades al aire libre.

Según el parte oficial, no se esperan precipitaciones a lo largo del día. Los vientos soplarán desde el noreste a velocidades moderadas, entre 7 y 12 km/h, con humedad elevada y buena visibilidad en toda la zona urbana y costera.

Con el correr de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo cercano a los 25 grados. El cielo continuará con nubosidad parcial, mientras que los vientos del noreste se intensificarán y podrían alcanzar ráfagas de entre 32 y 41 km/h.

Ya por la noche, el termómetro descenderá hasta los 20 grados. Persistirán los vientos del noreste, aunque con menor intensidad, y la probabilidad de lluvias será baja, cerrando una jornada templada y agradable en la ciudad.

