Este domingo se presentará con condiciones típicas de otoño: cielo parcialmente nublado y viento marcado en distintos momentos del día.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con una temperatura mínima cercana a los 5°C, mientras que por la tarde la máxima alcanzaría los 16°C.

El viento será uno de los protagonistas. Soplará con intensidad tanto durante la madrugada como hacia la noche, con ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h.

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En cuanto a la dirección, se prevé que inicie desde el sudoeste, rote al noreste durante la mañana, se establezca del norte por la tarde y finalmente gire al noroeste hacia la noche.

De este modo, se espera un día fresco, con variaciones en el viento y nubosidad intermitente a lo largo de toda la jornada.

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