Durante la mañana de este domingo, la temperatura se ubicará en torno a los 10 °C, con vientos leves del este que oscilarán entre los 7 y 12 km/h y apenas un 10 % de probabilidades de precipitaciones. La sensación térmica rondará los 10 °C, en un ambiente fresco y húmedo.

Hacia la tarde, se prevé que la máxima alcance los 14 °C. El viento soplará del este entre 13 y 22 km/h, y no se esperan lluvias. Tampoco se anticipan ráfagas de consideración. En tanto, por la noche, la mínima descenderá a unos 9 °C con cielo mayormente cubierto y condiciones estables.

El informe no incluye un extendido más allá del domingo, por lo que se recomienda estar atentos a las próximas actualizaciones del SMN para conocer la evolución del tiempo en el arranque de la semana.

Aunque la posibilidad de precipitaciones es baja, el cielo se mantendrá cubierto.

