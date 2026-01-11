Según el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo en Mar del Plata tendrá un día con mejores condiciones térmicas, ideal para aprovechar la mañana al aire libre, aunque con viento fuerte hacia la tarde.

Ads

Puede interesarte

La temperatura mínima será de 16 grados, mientras que la máxima alcanzará los 28 grados, marcando un notorio ascenso respecto a jornadas anteriores.

Durante la mañana, el cielo se presentará despejado, mientras que hacia la tarde aumentará la nubosidad, con un panorama mayormente nublado. No se esperan precipitaciones significativas.

Ads

Al igual que el sábado, uno de los factores a tener en cuenta será el viento, ya que por la tarde se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 50 km por hora, especialmente en zonas costeras, por lo que se recomienda precaución para quienes planeen actividades al aire libre o en la playa.

Ads