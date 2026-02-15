Durante la mañana, se esperan tormentas fuertes en varios sectores de la ciudad, con temperaturas que empezarán alrededor de los 16°C y podrían alcanzar los 23°C en la tarde.

El organismo oficial señala que la probabilidad de lluvia oscila entre el 40% y 70%, con vientos provenientes del norte que soplarán entre 13 y 22 km/h, y una humedad relativa del orden del 65%. La visibilidad, en tanto, será reducida en tramos del día debido a las condiciones nubosas.

Hacia la tarde y entrada la noche, el clima continuará incierto, con posibles chaparrones y descenso de la temperatura hasta aproximadamente 19°C. Los vientos cambiarán ligeramente, manteniéndose moderados, lo que puede generar una sensación térmica más fresca.

