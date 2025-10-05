Tras una madrugada marcada por relámpagos y precipitaciones, la ciudad despertó con un cielo cubierto y un clima húmedo. La jornada se presenta con chaparrones dispersos, ráfagas desde el sector sur y una temperatura máxima que rondará los 16 grados.

Durante la mañana persistirán las lluvias débiles, acompañadas por un ambiente fresco cercano a los 13 grados y vientos moderados del sur.

Por la tarde se mantendrán las precipitaciones en forma de chaparrones, con ráfagas que podrían alcanzar los 31 km/h y una máxima prevista de 16 grados. Hacia la noche, el tiempo mostraría una leve mejoría, aunque continuarán las lloviznas aisladas, con descenso de la temperatura hasta los 10 grados y viento del mismo cuadrante.

El domingo será ventoso e inestable de principio a fin. Si bien ya no hay alertas meteorológicas vigentes como al inicio del día, la probabilidad de lluvias seguirá siendo elevada hasta la medianoche.

