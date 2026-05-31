Domingo fresco, con cielo parcialmente nublado y máxima de 15°C
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 31 de mayo una jornada fresca y con nubosidad variable, sin probabilidades significativas de lluvias durante todo el día.
De acuerdo al pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C durante la tarde.
Por la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 6°C y viento del oeste entre 13 y 22 km/h.
Durante la tarde las condiciones se mantendrán estables, con cielo nublado, sin probabilidades de precipitaciones y una máxima prevista de 15°C. El viento rotará al sector sur, con velocidades entre 7 y 12 km/h.
Ya hacia la noche continuará el cielo nublado, con temperatura en descenso hasta los 9°C. La probabilidad de lluvias seguirá siendo baja, entre 0 y 10%, con viento predominante del sudeste.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión