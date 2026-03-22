Domingo despejado y sin lluvias en Mar del Plata
El día se presenta con condiciones más favorables, ideal para actividades al aire libre tras el temporal.
La jornada inicia con cielo despejado, una temperatura cercana a los 15°C y vientos moderados del sector oeste. Con el correr de las horas, el tiempo se mantendrá estable y sin probabilidades de precipitaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mínima de 11°C y una máxima que podría alcanzar los 22°C. Hacia la tarde, el cielo estará algo nublado, mientras que por la noche aumentará la nubosidad, aunque sin riesgo de lluvias.
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