La jornada inicia con cielo despejado, una temperatura cercana a los 15°C y vientos moderados del sector oeste. Con el correr de las horas, el tiempo se mantendrá estable y sin probabilidades de precipitaciones.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mínima de 11°C y una máxima que podría alcanzar los 22°C. Hacia la tarde, el cielo estará algo nublado, mientras que por la noche aumentará la nubosidad, aunque sin riesgo de lluvias.

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