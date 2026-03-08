La jornada contará con nubes y claros, con una máxima de 20°C y una mínima de 14°C. El viento soplará del este con intensidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h , por lo que quienes planeen ir a la playa deberán tener en cuenta las condiciones marítimas.

Durante la tarde el sol se impondrá con fuerza: a las 16 horas la temperatura rondará los 20°C, con cielos completamente despejados, humedad del 36% y visibilidad de 60 km. A medida que avance la noche, los termómetros descenderán gradualmente hasta los 17°C, manteniéndose el cielo limpio y sin chances de precipitaciones.

El sol saldrá a las 6:40 y se pondrá a las 19:21, con una duración del día de 12 horas y 40 minutos.

Para la semana que viene, el panorama cambia: el miércoles y el jueves traerán lluvia débil con probabilidades del 60% y 80% respectivamente, acompañadas de temperaturas algo más cálidas que superarán los 22°C.

