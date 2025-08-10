Este domingo en Mar del Plata la temperatura llegará hasta los 14 °C, acompañada de intervalos de sol entre nubes.



La humedad será alta, alcanzando el 89 %, y la visibilidad se mantendrá cerca de los 10 km, condiciones ideales para recorrer la costa o pasear al aire libre.

Hacia la noche, se producirá un marcado descenso térmico, con la mínima pronosticada es 7 °C, y se espera la presencia de neblinas que podrían dificultar la visibilidad

