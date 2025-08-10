Domingo de sol en Mar del Plata, pero con bajas temperaturas
Máxima de 14 grados para el último día de la semana.
Este domingo en Mar del Plata la temperatura llegará hasta los 14 °C, acompañada de intervalos de sol entre nubes.
La humedad será alta, alcanzando el 89 %, y la visibilidad se mantendrá cerca de los 10 km, condiciones ideales para recorrer la costa o pasear al aire libre.
Hacia la noche, se producirá un marcado descenso térmico, con la mínima pronosticada es 7 °C, y se espera la presencia de neblinas que podrían dificultar la visibilidad
