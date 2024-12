Este sábado en el autódromo de Buenos Aires el Top Race, con sus tres divisiones, completó la primera jornada de actividad en el marco de la última fecha del campeonato.

El Top Race Series arrancó con los dos entrenamientos que dominó Lucas Bohdanowicz y en los que Diego Verriello finalizaba 2° y 3° respectivamente.

Durante la tarde la categoría definía la última clasificación del año en la que el piloto de Mar del Plata lograba pasar el primer corte con un tiempo de 1m26s419 quedando a una diferencia de 0s267 del más rápido, Norberto Grosso.

“Tenemos un auto para poder pelear, como siempre, así que haremos todo lo posible para quedarnos con la pole y sino trataremos de ser rápidos como siempre lo hemos hecho”, apuntaba Diego Verriello.

A la hora de disputarse el segundo corte y luego de realizar tres intentos logró finalizar 4° bajando la diferencia con el líder, Norberto Grosso quien finalmente se quedó con la última pole position del año.

Sobre el final de la tarde en el Circuito N° 8 la división disputaba el Sprint, a 7 vueltas, carrera en la que el Fiat del Octanos Competición largaba desde el 5° lugar.

Si bien sometía rápidamente al Campeón, Verriello debió soportar la presión de Fabricio Persia del que se escapaba durante el primer giro.

La carrera fue muy peleada en la punta del pelotón y el marplatense aprovechaba para avanzar hasta el segundo lugar desde donde debió defenderse de los ataques de Lucas Bohdanowicz.

Mientras el ecuatoriano Christian Vallejo lideraba el pelotón, el de nuestra ciudad marcaba el récord de vuelta durante el tercer giro y atacaba al puntero llegando a dominar el pelotón en la cuarta vuelta.

El marplatense presionó al puntero en los tres últimos giros pero en la última vuelta el piloto ecuatoriano se defendió rozando al auto de Verriello cuando lograba el sobrepaso y generó que entrara en semi trompo y terminara en contacto con Gonzalo Reilly dañando su auto.

El incidente lo relegó en posiciones y arribó en el 7° lugar a la bandera a cuadros.

Tras este resultado en la carrera, que ganó Norberto Grosso, el piloto del Octanos Competición definirá la última carrera del año este domingo a las 10:30 Hs.

“Fue una lástima porque veníamos haciendo una muy buena carrera y parece que nadie permite pasar por afuera. Nunca podes hacer una maniobra que dobles por fuera, lo que más pena me da es terminar rompiendo el auto, el resultado me da lo mismo pero las roturas no. Creo que estos casos hay que reverlas”, dijo Diego Verriello.