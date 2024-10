El domingo por la tarde, el boxeo de Mar del Plata tendrá una nueva cita con una serie de combates que se desarrollarán en el Club San José en el contexto de la segunda fecha del Pre-Selectivo de cara al Torneo Latinoamericano que se realizará en diciembre con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Esta vez, la organización estará a cargo de Rubén “Siru” Acosta que además de las peleas amateurs que fueron confirmadas, tendrá desde las 11.30 una serie de exhibiciones con los jóvenes valores de los distintos gimnasios de la ciudad.

A partir de las 16 está programado el inicio de las 11 peleas que animarán este festival de domingo por la tarde y donde también varios boxeadores con ciertos recorrido amateur buscarán seguir sumando buenas actuaciones para ganarse un lugar en el certamen internacional de fin de año.

Cabe recordar que ese evento será del 5 al 7 de diciembre próximo en la pista central del Patinódromo “Adalberto Lugea” con la presencia de deportistas de Uruguay, Brasil, Chile y México y con el respaldo y el aval del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

CRONOGRAMA

Thomas Bustos (Monkey Box) vs. Alexis Caviglia (Alvarado)

Brandon Álvarez (Ruiz) vs. Nicolás Génova (Talcahuano)

Kevin Techera (Rambla Box) vs. Yoel Haik (Pampa Box)

Tadeo Bolonti (Sosa) vs. Rival a confirmar

Franco Acosta (Rambla) vs. Matías Chamorro (Sosa)

Tiago Robledo (La Roca) vs. Rodrigo Gutiérrez (Fer Días)

Axel Argañaraz (Rambla) vs. Maxi Olivera (Meneses)

Alejandro Mendoza (Fer Díaz) vs. Mauricio Meneses (Meneses Gym)

Matías Pieres (Monkey Box) vs. Alexis Cabrera (Meneses)

Monzón (Salamanca) vs. Agustín Peres

Jesús Almirón vs. Rival a designar