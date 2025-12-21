Este domingo Mar del Plata tendrá una jornada marcada por el cielo mayormente nublado y temperaturas agradables, en el inicio del verano. Si bien no se esperan fenómenos intensos, podría registrarse inestabilidad con algunas lluvias aisladas a lo largo del día.

Ads

Durante la mañana, el cielo permanecerá cubierto y la temperatura rondará los 20 grados, con un ambiente húmedo. Con el correr de las horas, la temperatura irá en aumento y alcanzará una máxima cercana a los 24 grados durante la tarde.

La nubosidad será persistente y no se descarta la aparición de chaparrones aislados, especialmente entre la mañana y la tarde, aunque de presentarse serían de corta duración. Los vientos serán leves a moderados, rotando del sector norte al sudoeste.

Ads

Hacia la noche, la temperatura descenderá levemente hasta ubicarse cerca de los 21 grados, manteniéndose el cielo mayormente nublado.

Ads