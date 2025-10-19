Domingo con nubosidad y sol en Mar del Plata
El tiempo se presenta variable pero agradable, ideal para actividades al aire libre.
Este domingo, Mar del Plata vivirá una jornada con cielo parcialmente nublado. Aunque no se espera un día completamente despejado, habrá momentos de sol que permitirán disfrutar del fin de semana.
El termómetro oscilará entre los 8° y los 20°, sin extremos climáticos.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 8°C por la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 20°C durante la tarde. Las condiciones serán agradables, sin riesgo de lluvias.
El viento soplará desde el norte en las primeras horas del día y rotará al noreste hacia la tarde. Esta circulación contribuirá a mantener el clima templado, sin generar inestabilidad en la región
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión