Este domingo, Mar del Plata vivirá una jornada con cielo parcialmente nublado. Aunque no se espera un día completamente despejado, habrá momentos de sol que permitirán disfrutar del fin de semana.

Ads

Puede interesarte

El termómetro oscilará entre los 8° y los 20°, sin extremos climáticos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 8°C por la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 20°C durante la tarde. Las condiciones serán agradables, sin riesgo de lluvias.

Ads

El viento soplará desde el norte en las primeras horas del día y rotará al noreste hacia la tarde. Esta circulación contribuirá a mantener el clima templado, sin generar inestabilidad en la región

Ads