Mar del Plata vivirá un domingo 28 de septiembre con condiciones algo más favorables que la jornada previa. El pronóstico indica una mínima de 10° y una máxima de 18°, con nubosidad durante la mañana y momentos de sol en la tarde.

La probabilidad de precipitaciones será baja, en torno al 10%, por lo que se espera un día mayormente seco.

El viento continuará presente, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h, aunque tendería a disminuir hacia la tarde.

De esta manera, el domingo se perfila como un día más templado y con ratos de sol, ideal para actividades al aire libre una vez que el clima se estabilice.

