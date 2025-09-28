Domingo con mejoras, sol por la tarde y 18° de máxima
Tras un sábado frío e inestable, el domingo 28 se presentará con nubosidad en las primeras horas y un leve ascenso de temperatura. Habrá baja probabilidad de lluvias.
Mar del Plata vivirá un domingo 28 de septiembre con condiciones algo más favorables que la jornada previa. El pronóstico indica una mínima de 10° y una máxima de 18°, con nubosidad durante la mañana y momentos de sol en la tarde.
La probabilidad de precipitaciones será baja, en torno al 10%, por lo que se espera un día mayormente seco.
El viento continuará presente, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h, aunque tendería a disminuir hacia la tarde.
De esta manera, el domingo se perfila como un día más templado y con ratos de sol, ideal para actividades al aire libre una vez que el clima se estabilice.
