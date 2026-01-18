Este domingo se espera en Mar del Plata una jornada con condiciones meteorológicas estables, ideal para actividades al aire libre. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no hay probabilidad de precipitaciones durante el día.

La temperatura mínima rondará los 19 grados en las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 24 grados hacia la tarde, configurando un escenario térmico agradable tanto para residentes como para turistas.

En cuanto al viento, se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora, principalmente en zonas costeras, aunque sin generar complicaciones mayores ni afectar la sensación general de bienestar.

Con este panorama, el domingo se perfila como un día propicio para disfrutar de la playa, paseos al aire libre o actividades recreativas, con un clima típico del verano marplatense pero sin extremos de calor ni inestabilidad.

