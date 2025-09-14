Domingo con cielo cubierto y temperaturas templadas en la ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un día mayormente nublado, con registros que oscilarán entre los 9° y los 18°, y la posibilidad de lloviznas durante la mañana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada agradable, con una máxima de 18° y una mínima de 9°, y el cielo mayormente nublado.
Tras unas primeras horas en las que podría haber lluvias aisladas, a la mañana se espera la mínima del día. El viento soplará desde el sector norte y el cielo estará mayormente nublado.
A la tarde, llegará la máxima de la jornada y se mantendrá la nubosidad. Mientras que, a la noche, la temperatura promediará 11° y el viento rotará hacia el este. En esta franja horaria, el SMN anticipa neblinas.
