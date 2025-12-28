Este domingo Mar del Plata tendrá un día típico de verano, con tiempo agradable y sin lluvias en el horizonte. El cielo se presentará mayormente despejado durante gran parte de la jornada, lo que favorecerá paseos, salidas y visitas a la costa.

La temperatura mínima rondará los 12 grados durante la mañana, mientras que por la tarde el termómetro podría trepar hasta cerca de los 29, generando un ambiente cálido, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople inicialmente desde el oeste y luego rote al sur, lo que podría traer algo de alivio hacia el final de la jornada. En líneas generales, será un domingo ideal para disfrutar al aire libre en la ciudad.

