Domingo con bajas temperaturas y cielo nublado
El frío seguirá siendo protagonista durante toda la jornada, aunque hacia la tarde la temperatura tendrá un leve repunte. No hay probabilidad de lluvia.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima fue de 2°C durante la madrugada, con una sensación térmica cercana a los 0,5°C, mientras que la máxima estimada para este domingo será de 13°C.
A lo largo del día se mantendrá el cielo parcialmente nublado y las probabilidades de precipitaciones serán bajas, entre el 0 y el 10%, por lo que no se esperan lluvias en la ciudad.
En cuanto al viento, durante la mañana soplará desde el sudeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde rotará al sur con similar intensidad y, ya hacia la noche, llegará desde el sudoeste con menor velocidad, entre 7 y 12 kilómetros por hora.
De acuerdo al pronóstico extendido, el frío continuará durante los próximos días en Mar del Plata, con temperaturas que oscilarán entre los 4°C y los 14°C, nubosidad variable y escasas chances de precipitaciones.
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