Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima fue de 2°C durante la madrugada, con una sensación térmica cercana a los 0,5°C, mientras que la máxima estimada para este domingo será de 13°C.

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A lo largo del día se mantendrá el cielo parcialmente nublado y las probabilidades de precipitaciones serán bajas, entre el 0 y el 10%, por lo que no se esperan lluvias en la ciudad.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará desde el sudeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde rotará al sur con similar intensidad y, ya hacia la noche, llegará desde el sudoeste con menor velocidad, entre 7 y 12 kilómetros por hora.

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De acuerdo al pronóstico extendido, el frío continuará durante los próximos días en Mar del Plata, con temperaturas que oscilarán entre los 4°C y los 14°C, nubosidad variable y escasas chances de precipitaciones.

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