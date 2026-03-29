Domingo con alerta meteorológico
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un domingo inestable en Mar del Plata, con probabilidad de tormentas fuertes durante gran parte del día.
De acuerdo al informe oficial, el día se presentará con una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 25°C. Sin embargo, las condiciones estarán marcadas por la inestabilidad, especialmente durante la madrugada y la mañana.
En las primeras horas del día se esperan tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación entre el 70% y el 100% en la madrugada, y entre el 40% y el 70% por la mañana. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Hacia la tarde y la noche, las condiciones tenderán a mejorar levemente, aunque continuarán los chaparrones aislados, con probabilidades de lluvia entre el 10% y el 40%.
En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noreste durante la madrugada y la mañana, rotando al norte por la tarde y nuevamente al noreste hacia la noche, con intensidades que variarán entre los 7 y los 31 km/h.
Desde el organismo recomiendan mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones frente a la probabilidad de tormentas intensas durante las primeras horas del día.
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