De acuerdo al informe oficial, el día se presentará con una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 25°C. Sin embargo, las condiciones estarán marcadas por la inestabilidad, especialmente durante la madrugada y la mañana.

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En las primeras horas del día se esperan tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación entre el 70% y el 100% en la madrugada, y entre el 40% y el 70% por la mañana. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Hacia la tarde y la noche, las condiciones tenderán a mejorar levemente, aunque continuarán los chaparrones aislados, con probabilidades de lluvia entre el 10% y el 40%.

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En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noreste durante la madrugada y la mañana, rotando al norte por la tarde y nuevamente al noreste hacia la noche, con intensidades que variarán entre los 7 y los 31 km/h.

Desde el organismo recomiendan mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones frente a la probabilidad de tormentas intensas durante las primeras horas del día.

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