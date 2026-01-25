Este domingo 25 de enero, Mar del Plata tendrá condiciones climáticas estables y propias de la temporada estival, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional. El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día, sin fenómenos adversos previstos.

Ads

Puede interesarte

La temperatura mínima rondará los 20 grados en las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará valores cercanos a los 27 grados durante la tarde, generando un ambiente cálido pero moderado, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, soplará desde el sector noreste con intensidad moderada, lo que podría aportar algo de alivio en las zonas costeras. No se esperan precipitaciones, por lo que la probabilidad de lluvias se mantiene baja a lo largo de toda la jornada.

Ads

Con este panorama, el domingo se perfila como una buena oportunidad para disfrutar de la playa, paseos al aire libre y propuestas turísticas, en un contexto de clima estable y temperaturas acordes al verano marplatense.

Ads