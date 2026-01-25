Domingo cálido y con nubosidad variable en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de verano típica, con temperaturas agradables, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.
Este domingo 25 de enero, Mar del Plata tendrá condiciones climáticas estables y propias de la temporada estival, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional. El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día, sin fenómenos adversos previstos.
La temperatura mínima rondará los 20 grados en las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará valores cercanos a los 27 grados durante la tarde, generando un ambiente cálido pero moderado, ideal para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, soplará desde el sector noreste con intensidad moderada, lo que podría aportar algo de alivio en las zonas costeras. No se esperan precipitaciones, por lo que la probabilidad de lluvias se mantiene baja a lo largo de toda la jornada.
Con este panorama, el domingo se perfila como una buena oportunidad para disfrutar de la playa, paseos al aire libre y propuestas turísticas, en un contexto de clima estable y temperaturas acordes al verano marplatense.
